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Стало известно о массовом бегстве украинских военных из Донбасса

21:35
  • пятница
  • 09 апреля 2021

Больше всего дезертиров на Мариупольском направлении

Массовое бегство украинских военных из Донбасса наблюдает народная милиция самопровозглашенной Донецкой народной республики. По данным пресс-службы ведомства, только за последние две недели расположение частей ВСУ возле линии соприкосновения покинули 244 военнослужащих.
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"Наибольшее число в 36-й бригаде морской пехоты, занимающей позиции на Мариупольском направлении. Там сбежало 44 морпеха", цитирует сообщение пресс-службы РИА Новости.

Ранее о нагнетании напряженности на линии соприкосновения в Донбассе и провокациях со стороны Киева заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. В свою очередь, замглавы администрации российского лидера Дмитрий Козак предупредил, что начало боевых действий против ДНР и ЛНР со стороны Киева станет концом Украины. В ДНР полагают, что причиной массового бегства украинских военнослужащих стала информация о возможном обострении конфликта.

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