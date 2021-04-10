За сутки в России зарегистрировано менее 9 тысяч инфицированных коронавирусом

В стране продолжается вакцинация

За сутки в России зафиксировано 8 704 случая заражения коронавирусом, всего с февраля 2020 года выявлено 4 632 688 человек с COVID-19, умерло 102 649 больных, сообщается на портале стопкоронавирус.рф. В Москве зарегистрировано 2 006 больных, всего в столице 1 046 226 инфицированных, скончались 17 192 пациента.

Самое большое число больных в России с начала пандемии зафиксировано 24 декабря 2020 года – 29 935 человек, в тот же день максимум был зарегистрирован в Москве - 8 203 человека.

Шведские учёные выяснили, что переболевшие коронавирусом в лёгкой форме часто сталкиваются с тяжёлыми последствиями. Как правило они наступают через восемь месяцев после выздоровления. Среди наиболее частых долгосрочных осложнений - потеря обоняния и вкуса, усталость и респираторные проблемы. Специалисты установили, что коронавирус способен сильно ухудшить качество жизни человека на достаточно долгое время после заражения.

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