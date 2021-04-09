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Зеленский ввел санкции против Аксенова и Поклонской

21:48
  • пятница
  • 09 апреля 2021

В списке – 27 физических лиц

Владимир Зеленский подписал указ о новых санкциях в отношении граждан России и нескольких компаний. В черном списке президента Украины 27 имен.
Зеленский подписал указ о новых санкциях против России

"Поддержать внесенные кабинетом министров Украины и Службой безопасности Украины предложения о применении и внесении изменений в персональные специальные экономические и другие ограничительные меры (санкции)", - говорится в тексте документа.

В перечне "наказанных" Зеленским лиц, в частности, депутат российской Госдумы и бывший прокурор Крыма Наталья Поклонская, глава Крыма Сергей Аксенов, а также экс-президент Украины Виктор Янукович и бывший премьер Николай Азаров.

В документах также упоминаются три юридических лица. Это две компании, зарегистрированные в Гонконге - Endless Moonlight и Trading Field, а также российская компания "ИСС-Софт", передает ТАСС.

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