В Москве за сутки вылечились от коронавируса более 1500 человек

Всего выздоровело около миллиона человек

За прошедшие сутки в Москве выздоровели ещё 1 646 человек, у которых был диагностирован коронавирус. Об этом сообщает Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве. Общее число людей, вылечившихся от COVID-19, достигло в столице 958 783.

На этой неделе в России завершились доклинические испытания двух новых вакцин от коронавируса. Тестировались препараты, которые находятся в стадии разработки. Исследования проводились на обезьянах, побочных эффектов после введения вакцин не выявлено. Пока в России зарегистрированы три вакцины от коронавируса.

По данным на 10 апреля, в России диагноз COVID-19 поставлен 4 632 688 пациентам, умерли с начала пандемии 102 649 человек. В Москве больных зарегистрировано 1 046 226, в мире более 134 миллионов человек заразились коронавирусом, умерло более 2,9 миллиона человек.

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