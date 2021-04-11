Число заразившихся коронавирусом в мире превысило 135 миллионов

Умерли почти три миллиона человек

Число инфицированных коронавирусом в мире перешагнуло очередную психологическую отметку в 135 миллионов, скончались от осложнений болезни более 2,9 миллиона человек. Прирост заболевших за неделю составил более четырёх миллионов.

По данным американского Университета Джона Хопкинса, куда стекается информация со всего мира, США остаются на первом месте по числу заболевших – 31 миллион человек, там умерли от осложнений болезни около 560 тысяч.

На втором месте – Бразилия, там заразившихся более 13,4 миллиона, третью строчку занимает Индия - 13,2 миллиона инфицированных. На четвёртом месте находится Франция, в ней выявлено более 5 миллионов человек с коронавирусом. Замыкает пятёрку Россия с 4,5 миллиона больных.

Меньше всего больных зарегистрировано на Соломоновых островах (19 человек), на Самоа и в Вануату зафиксировано по трое заболевших.

В Бразилии обнаружен новый штамм коронавируса с признаками 18 различных мутаций. Ученые затрудняются сказать, является ли он более или менее опасным, чем уже известные штаммы. Мутировавший вирус пришёл в Бразилию сложным путём из Великобритании через Южную Африку.

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