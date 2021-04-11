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Число заразившихся коронавирусом в мире превысило 135 миллионов

10:01
  • воскресенье
  • 11 апреля 2021

Умерли почти три миллиона человек

Число инфицированных коронавирусом в мире перешагнуло очередную психологическую отметку в 135 миллионов, скончались от осложнений болезни более 2,9 миллиона человек. Прирост заболевших за неделю составил более четырёх миллионов.
Ситуация с коронавирусом: сложно в Европе, стабильно в России

По данным американского Университета Джона Хопкинса, куда стекается информация со всего мира, США остаются на первом месте по числу заболевших – 31 миллион человек, там умерли от осложнений болезни около 560 тысяч.

На втором месте – Бразилия, там заразившихся более 13,4 миллиона, третью строчку занимает Индия - 13,2 миллиона инфицированных. На четвёртом месте находится Франция, в ней выявлено более 5 миллионов человек с коронавирусом. Замыкает пятёрку Россия с 4,5 миллиона больных.

Меньше всего больных зарегистрировано на Соломоновых островах (19 человек), на Самоа и в Вануату зафиксировано по трое заболевших.

В Бразилии обнаружен новый штамм коронавируса с признаками 18 различных мутаций. Ученые затрудняются сказать, является ли он более или менее опасным, чем уже известные штаммы. Мутировавший вирус пришёл в Бразилию сложным путём из Великобритании через Южную Африку.

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