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Стало известно о планах ФБР применить "акт Родченкова" на Играх в Токио

22:03
  • пятница
  • 09 апреля 2021

Токийскую Олимпиаду собираются использовать как плацдарм для "обкатки" закона

Федеральное бюро расследований США планирует обкатать скандальный "акт Родченкова" во время Олимпийских Игр в Токио. ФБР собирается использовать новый акт в борьбе с допингом и коррупцией в мировом спорте, чтобы оценить готовность других стран к сотрудничеству в этом вопросе, утверждает американское издание Washington Post.
Олимпиада в Токио пройдёт без иностранных болельщиков

 "Акт Родченкова" подписал 5 декабря занимавший в то время пост президента США Дональд Трамп. Закон предусматривает уголовное наказание для спортсменов, которые осмелятся употребить допинг на турнирах с участием американцев.

Глава МИД России Сергей Лавров тогда же напомнил о разногласиях между Всемирным антидопинговым агентством (WADA) и Антидопинговым агентством США. По мнению Лаврова, применение такого закона на международном уровне станет "позором для всего мирового спорта".

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