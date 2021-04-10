Российский истребитель отогнал от границы американский самолёт-разведчик

Инцидент произошёл в небе над Тихим океаном
К российской границе приблизился американский самолёт-разведчик RC-135. На его перехват поднялся истребитель МиГ-31. Инцидент произошёл над Тихим океаном.
После того, как предполагаемый нарушитель границы развернулся, российский самолёт вернулся на аэродром базирования в Восточном военном округе.
В последние дни в воздушном пространстве вблизи границ России выросла активность иностранных государств. В небе периодически появляются самолёты-разведчики, на перехват которых поднимаются российские истребители.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
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