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Российский истребитель отогнал от границы американский самолёт-разведчик

10:06
  • суббота
  • 10 апреля 2021

Инцидент произошёл в небе над Тихим океаном

К российской границе приблизился американский самолёт-разведчик RC-135. На его перехват поднялся истребитель МиГ-31. Инцидент произошёл над Тихим океаном.
Су-27 перехватил американский самолёт-разведчик над Чёрным морем

После того, как предполагаемый нарушитель границы развернулся, российский самолёт вернулся на аэродром базирования в Восточном военном округе.

В последние дни в воздушном пространстве вблизи границ России выросла активность иностранных государств. В небе периодически появляются самолёты-разведчики, на перехват которых поднимаются российские истребители.

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