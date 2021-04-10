Мебельный склад сгорел в Электростали

Пожар тушили всю ночь

В подмосковном городе Электросталь этой ночью тушили крупный пожар. Там загорелся мебельный склад. Проливка тлеющих конструкций продолжается и сейчас, сообщает "ТВ Центр".

Сигнал о возгорании поступил вечером 9 апреля. Ещё до приезда первых пожарных расчётов здание заволокло густым дымом. Через час огонь добрался до кровли, пожару присвоили повышенный номер сложности.

Пламя распространилось на площади 3 600 квадратных метров. Обрушилась крыша и часть стены здания. Как сообщается, пострадавших нет. Борьба с огнём продолжалась всю ночь и только к утру пламя удалось локализовать.

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