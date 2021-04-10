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Под Иркутском эвакуируют жителей затопленных посёлков

11:04
  • суббота
  • 10 апреля 2021

Весенний паводок доставляет много неприятностей

Более трёх десятков российских регионов охвачены весенними паводками. Сложная ситуация в Сибири, Центральном и Приволжском федеральном округах.
Основной вид транспорта - лодка: Подмосковье переживает сильный паводок

 В Татарстане подтоплены более сотни приусадебных участков. Спасатели с помощью спецтехники прокладывают траншеи для снижения уровня воды. На реках проводят подрывы льда, сообщает "ТВ Центр".

Локальный режим ЧС введён в Иркутской области. В затопленный посёлок Залари сотрудники МЧС доставляют продукты и медикаменты. Многие жители были вынуждены покинуть свои дома. Развёрнуты пункты временного размещения.

С каждым днём поднимается уровень воды в Оке. В Рязанской области затоплены мосты, дороги. Для жителей организованы лодочные переправы. В населённых пунктах дежурят оперативные службы. Сотрудники МЧС следят за ситуацией с воздуха при помощи беспилотников.

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