ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Бразилия планирует прививать население "Спутником V"

13:47
  • суббота
  • 10 апреля 2021

Российская вакцина набирает популярность в мире

Большая делегация из Бразилии прибудет в Россию на следующей неделе, чтобы изучить производство "Спутника V" для одобрения вакцины в стране.  Наши препараты, подтверждают учёные, абсолютно безопасны и надёжны. Все риски сведены к минимуму. После укола пациент не столкнётся с целым спектром опасных побочных эффектов.
Разработчик "Спутника V" сделал заявление о пожизненном иммунитете после вакцинации

Чего не скажешь о зарубежных вакцинах. ​Британско-шведский фармгигант AstraZeneca вновь сообщил о задержках поставок препаратов в Евросоюз. Объяснили такое решение необходимостью дополнительной проверки подготовленных к использованию доз, сообщает "ТВ Центр".

9 апреля в Германии зарегистрировали 42 случая очень редкого тромбоза мозговых вен как раз после введения пациентам препарата от AstraZeneca. Европа в недоумении: чем прививать население, если разрешённые вакцины дают такие жуткие побочные эффекты? Во Франции заговорили о запрете вводить препарат лицам моложе 55 лет. 

​Европейское агентство лекарственных средств теперь обеспокоено и американская вакциной Johnson & Johnson. У регулятора есть информация, что препарат также может провоцировать тромбоз.

​О том, как идёт прививочная кампания в России – смотрите сюжет Александры Сергомасовой.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Новости по теме
Вакцинация от COVID-19 в Бразилии
Вакцинация от COVID-19 в Бразилии
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.