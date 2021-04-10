Бразилия планирует прививать население "Спутником V"

Российская вакцина набирает популярность в мире

Большая делегация из Бразилии прибудет в Россию на следующей неделе, чтобы изучить производство "Спутника V" для одобрения вакцины в стране. Наши препараты, подтверждают учёные, абсолютно безопасны и надёжны. Все риски сведены к минимуму. После укола пациент не столкнётся с целым спектром опасных побочных эффектов.

Чего не скажешь о зарубежных вакцинах. ​Британско-шведский фармгигант AstraZeneca вновь сообщил о задержках поставок препаратов в Евросоюз. Объяснили такое решение необходимостью дополнительной проверки подготовленных к использованию доз, сообщает "ТВ Центр".

9 апреля в Германии зарегистрировали 42 случая очень редкого тромбоза мозговых вен как раз после введения пациентам препарата от AstraZeneca. Европа в недоумении: чем прививать население, если разрешённые вакцины дают такие жуткие побочные эффекты? Во Франции заговорили о запрете вводить препарат лицам моложе 55 лет.

​Европейское агентство лекарственных средств теперь обеспокоено и американская вакциной Johnson & Johnson. У регулятора есть информация, что препарат также может провоцировать тромбоз.

​О том, как идёт прививочная кампания в России – смотрите сюжет Александры Сергомасовой.

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