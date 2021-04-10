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В России прошли масштабные учения по защите воздушного пространства

11:49
  • суббота
  • 10 апреля 2021

Военные выполнили поставленные задачи

Задачи по защите воздушного пространства отработали подразделения ПВО Северного флота.  В Мурманской области развернули ракетные комплексы С-300 "Фаворит" и С-400 "Триумф". Перед боевыми расчётами поставили задачу прикрыть стратегические объекты от нападения. Военные произвели электронные пуски ракет и успешно отразили атаку условного противника.
В Сирии прошли масштабные учения под руководством российских инструкторов

По тревоге были подняты и зенитчики в Оренбуржье. Экипажи комплексов “Бук”, а также расчёты с переносными ракетными комплексами “Игла” отработали меры борьбы с беспилотниками и авиацией. Удалось отразить более 80-ти атак условного противника.

В Ленинградской области контрольные стрельбы провели гранатомётчики. Военные успешно уничтожили все мишени, сообщает "ТВ Центр" .

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