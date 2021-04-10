В Северной Ирландии не утихают уличные беспорядки

Протестующих не останавливает даже на траур по принцу Филиппу

В британском регионе Северная Ирландия в ночь на 10 апреля произошли столкновения протестующих и полицейских. Правоохранителей закидали бутылками и камнями и даже направили на них горящий автомобиль.

Беспорядки в Белфасте продолжаются уже несколько дней. В них участвуют сторонники и противники независимости от Лондона. По всему городу развешаны плакаты с призывами на время остановить насилие и с уважением отнестись к восьмидневному трауру, который объявлен после смерти принца Филиппа. Однако два десятка агрессивно настроенных молодых людей всё же вышли на улицы.

Камни, пустые бутылки и металлические прутья. В силовиков летит всё, что попадается под руку. На соседней улице группа протестующих жжёт мусорные баки и автобусную остановку. Однако правоохранители не спешат применять силу. При помощи собак и спецтехники офицеры оттеснили погромщиков из центра города в переулки. Спустя всего полчаса большинство радикалов разошлось по ближайшим кафе, сообщает "ТВ Центр".

Поводом для беспорядков стало решение прокуратуры не привлекать к ответственности сторонников националистической партии "Шинн Фейн" за нарушение антиковидных мер в прошлом году. Несмотря на карантин почти две тысячи человек собрались на похороны своего соратника, хотя согласно ограничениям, в процессии допускалось участие не более 30 человек. Такая безнаказанность лишь обострила противоречия между протестантами и ирландскими националистами-католиками. Первые традиционно выступают за сохранение Северной Ирландии в составе Британии. Вторые же поддерживают отделение региона.

Всего за время беспорядков, которые не утихают с прошлой недели, ранения получили более полусотни полицейских, девять активистов задержаны. И всё это на фоне непростой эпидемиологической ситуации в регионе, которая лишь добавляет напряжённости.

Анна Пешехонова, "ТВ Центр".

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