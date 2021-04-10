Виноградники во Франции спасают от мороза с помощью горящих бочек

Плантации замерзают

Завораживающую картину можно было наблюдать этой ночью во Франции. Виноделы спасают урожай от весенних заморозков с помощью горящих бочек с парафином. Плантации озарили тысячи пылающих огней.

Фермеры традиционно используют такой метод согревания побегов в главных винодельческих регионах - Шабли, Бургундии, Шампани, Бордо. Но поможет ли он в этот раз неясно.

Морозы сильно затянулись, ночные температуры опускаются до минус семи градусов. Последствия могут оказаться катастрофическими для виноделов. Некоторые из них уже потеряли весь урожай. Власти обещали принять меры, правда против самих фермеров из-за использования ими горючих материалов, которые загрязняют воздух, сообщает "ТВ Центр".

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