В России проходит забег в честь юбилея первого полёта человека в космос

Длина дистанции - 1961 метр

Забег под названием "Выше только звёзды" проходит в российских регионах. Он посвящён 60-летию полёта Юрия Гагарина в космос. Длина дистанции символична - 1 961 метр.

Акцию предложили провести победители конкурса школьников "Большая перемена". Это проект президентской платформы "Россия - страна возможностей".

Принять участие в мероприятии может каждый - дети и взрослые во всех уголках нашей страны. Видео и фотографии, сделанные во время забегов, появятся на страницах акции в социальных сетях, сообщает "ТВ Центр".

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