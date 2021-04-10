ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Лисицы стали главными героями документального фильма о Камчатке

13:39
  • суббота
  • 10 апреля 2021

Его снимают в Кроноцком заповеднике

В Кроноцком заповеднике на Камчатке снимают большое кино о природе полуострова. Документалисты работают практически круглосуточно для того, чтобы впечатлить будущих зрителей. Редкий случай, когда сценарий фильма меняется во время съёмок и это идёт только на пользу, признаются исследователи и авторы документальной ленты о дикой природе Камчатки.
На Камчатке туристы-экстремалы пожарили сосиски в лаве вулкана

В проекте неожиданно возникли два новых персонажа – семейная пара лис. В Кроноцком заповедники на побережье Тихого океана они появились совсем недавно и сразу приглянулись режиссёру. В сети был организован конкурс для выбора имён зверям, и остановились на кличках Марс и Злата.

Наблюдать за поведением рыжих хвостов крайне занимательное дело, признаются исследователи. Хитрые и находчивые животные никогда не ходят к своей норе одними и теми же тропами. Причём запутать след им удаётся так, что порой их не могут найти не только авторы картины, но даже главные враги лисиц – волки.

Заповедная природа изобилует красками животного мира. Орланы, медведи, северные олени – все они так или иначе станут героями документальной картины, которая готовится сейчас в прямом смысле слова на краю земли. Съёмки сопряжены с множеством опасностей. Помимо сурового мороза и шквалистого ветра, природа каждый раз преподносит всё новые сюрпризы, сообщает "ТВ Центр".

Съёмки фильма начались в прошлом году. Первыми героями стали лисы Пенелопа и Ветер, которые летом вывели потомство. Новая рыжая парочка – Марс и Злата – теперь тоже полноценные участники картины, которые, по словам авторов, ведут себя совершенно по-другому. И от этого процесс создания ленты, которая выйдет в 2023 году, становится ещё более завораживающим и интересным.

Илья Данильцев, "ТВ Центр".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Главное сегодня
Лисица
Лисица
Наблюдение за лисицами
Наблюдение за лисицами
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.