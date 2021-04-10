Лисицы стали главными героями документального фильма о Камчатке

Его снимают в Кроноцком заповеднике

В Кроноцком заповеднике на Камчатке снимают большое кино о природе полуострова. Документалисты работают практически круглосуточно для того, чтобы впечатлить будущих зрителей. Редкий случай, когда сценарий фильма меняется во время съёмок и это идёт только на пользу, признаются исследователи и авторы документальной ленты о дикой природе Камчатки.

В проекте неожиданно возникли два новых персонажа – семейная пара лис. В Кроноцком заповедники на побережье Тихого океана они появились совсем недавно и сразу приглянулись режиссёру. В сети был организован конкурс для выбора имён зверям, и остановились на кличках Марс и Злата.

Наблюдать за поведением рыжих хвостов крайне занимательное дело, признаются исследователи. Хитрые и находчивые животные никогда не ходят к своей норе одними и теми же тропами. Причём запутать след им удаётся так, что порой их не могут найти не только авторы картины, но даже главные враги лисиц – волки.

Заповедная природа изобилует красками животного мира. Орланы, медведи, северные олени – все они так или иначе станут героями документальной картины, которая готовится сейчас в прямом смысле слова на краю земли. Съёмки сопряжены с множеством опасностей. Помимо сурового мороза и шквалистого ветра, природа каждый раз преподносит всё новые сюрпризы, сообщает "ТВ Центр".

Съёмки фильма начались в прошлом году. Первыми героями стали лисы Пенелопа и Ветер, которые летом вывели потомство. Новая рыжая парочка – Марс и Злата – теперь тоже полноценные участники картины, которые, по словам авторов, ведут себя совершенно по-другому. И от этого процесс создания ленты, которая выйдет в 2023 году, становится ещё более завораживающим и интересным.

Илья Данильцев, "ТВ Центр".

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