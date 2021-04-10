Разработчик "Спутника V" сделал заявление о пожизненном иммунитете после вакцинации

Учёные проведут специальное исследование

В Центре имени Гамалеи сделали осторожное предположение о том, что иммунитет после вакцинации "Спутником V" будет сохраняться у человека до конца его жизни. Александр Гинцбург рассчитывает, что действие разработанной в центре вакцины будет бессрочным.

"У меня есть надежда, что вакцина будет действовать не год-два, а пожизненно. Укололся два раза, ну и живи там - пять, десять лет, дольше", - сказал глава Центре имени Гамалеи в интервью "Интерфаксу".

Учёные намерены провести специальное исследования привившихся. Если у кого-то из них снизится уровень антител, то их вакцинируют повторно.

Массовая вакцинация в России началась в январе 2021 года. В основном применяется вакцина "Спутник V". Помимо неё, в России зарегистрированы ещё два препарата – "ЭпиВакКорона" и "КовиВак".

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