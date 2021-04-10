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Минобороны рассекретило документы советских космонавтов

12:18
  • суббота
  • 10 апреля 2021

Теперь они доступны всем желающим

В преддверии 12 апреля Министерство обороны опубликовало уникальные документы о первых советских космонавтах. Благодаря проекту любой желающий может изучить личные дела офицеров Военно-воздушных сил СССР, почитать автобиографии и воспоминания космонавтов.
Минобороны рассекретило документы о параде 7 ноября 1941 года

Доступны документы Юрия Гагарина, Германа Титова и Алексея Леонова. Кроме того, можно увидеть их зачётные книжки, наградные листы, удостоверения, а также фотографии, которые были сделаны во время подготовки к полётам.

Все документы предоставлены фондами Центрального архива Минобороны и публикуются впервые, сообщает "ТВ Центр".

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