Минобороны рассекретило документы советских космонавтов

Теперь они доступны всем желающим

В преддверии 12 апреля Министерство обороны опубликовало уникальные документы о первых советских космонавтах. Благодаря проекту любой желающий может изучить личные дела офицеров Военно-воздушных сил СССР, почитать автобиографии и воспоминания космонавтов.

Доступны документы Юрия Гагарина, Германа Титова и Алексея Леонова. Кроме того, можно увидеть их зачётные книжки, наградные листы, удостоверения, а также фотографии, которые были сделаны во время подготовки к полётам.

Все документы предоставлены фондами Центрального архива Минобороны и публикуются впервые, сообщает "ТВ Центр".

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