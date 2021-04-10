Фото Бориса Моисеева с бородой произвело фурор

Снимок сделан в 80-х годах

На странице в Instagram Бориса Моисеева появилась редкая фотография из архива исполнителя. На ней он предстал с рыжей бородой, в модной кепке и в окружении длинноногих красавиц. Снимок сделан на концерте в 1987 году.

Так как Моисеев в последнее время не очень-то балует публику своими свежими фотографиями, этот архивный кадр привёл поклонников в настоящий восторг.

Рыжеволосый красавец с бородой! Обожаю. Энергия бешеная. Дай Бог Вам здоровья! Вы лучший! Не раз была на его концерте, до сих пор вспоминаю. Здоровья вам, "Борис, боритесь!

В марте Борис Моисеев отметил свой 67-й день рождения в кругу близких друзей. В светских мероприятиях он давно не участвует. В 2011 году артист перенёс инсульт, у него нарушились речь и походка. Моисеев живёт в своей московской квартире. За ним присматривают домохозяйка и его помощник Сергей Горох.

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