Фото Бориса Моисеева с бородой произвело фурор

Снимок сделан в 80-х годах
На странице в Instagram Бориса Моисеева появилась редкая фотография из архива исполнителя. На ней он предстал с рыжей бородой, в модной кепке и в окружении длинноногих красавиц. Снимок сделан на концерте в 1987 году.
Так как Моисеев в последнее время не очень-то балует публику своими свежими фотографиями, этот архивный кадр привёл поклонников в настоящий восторг.
Рыжеволосый красавец с бородой!
Обожаю. Энергия бешеная. Дай Бог Вам здоровья!
Вы лучший!
Не раз была на его концерте, до сих пор вспоминаю. Здоровья вам, "Борис, боритесь!
В марте Борис Моисеев отметил свой 67-й день рождения в кругу близких друзей. В светских мероприятиях он давно не участвует. В 2011 году артист перенёс инсульт, у него нарушились речь и походка. Моисеев живёт в своей московской квартире. За ним присматривают домохозяйка и его помощник Сергей Горох.
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