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Дмитрий Певцов выступил с предложением отменить пенсионную реформу

12:36
  • суббота
  • 10 апреля 2021

Артист просит вернуть прежний возраст для выхода на пенсию

Дмитрий Певцов предложил отменить пенсионную реформу и вернуть возраст выхода на пенсию для россиян в 55 и 60 лет. По мнению артиста, реформа лишила множество россиян права на пенсию.
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"Мужики вкалывают, тянут семьи, в 32 регионах нашей страны половина мужчин просто не доживает до 65 лет. Да и в Москве ситуация не сильно отличается", - полагает народный артист России.

По его мнению, большинство россиян не сможет пожить в свое удовольствие и понянчиться с внуками на пенсии, сообщает АГН "Москва". С Певцовым согласен и профессор Владимир Хомерики. Он отмечает, что реформа привела к сокращению числа пенсионеров и её необходимо пересматривать.

Согласно опросу ВЦИОМ, пенсионная реформа остаётся самой горячей темой для обсуждения в обществе. Самый частый ответ на вопрос "Что вы хотели бы посоветовать президенту перед выступлением с посланием к Федеральному Собранию?" таков: "Отменить пенсионную реформу".

Данные статистики свидетельствуют о том, что до пенсии сейчас не доживают около 10% женщин и 30% мужчин. На этом фоне правительство ищет пути смягчения условий выхода на досрочную пенсию, разрабатывая различные механизмы для этого.

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