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Сергунина: В трёх театрах Москвы стала доступна городская сеть Wi-Fi

13:20
  • суббота
  • 10 апреля 2021

Она постоянно расширяется

В московских театрах заработал бесплатный Wi-Fi, сообщает портал mos.ru  со ссылкой на заммэра Наталью Сергунину. Пока что беспроводной интернет доступен в Театре имени Маяковского, "Модерне" и детском музыкальном театре "Экспромт".
Собянин рассказал о развитии бесплатного Wi-Fi в Москве

Сергунина напомнила, что городской Wi-Fi работает на многих улицах Москвы, в библиотеках, домах культуры и музеях, общежитиях вузов.

Подключиться к бесплатному городскому интернету просто – надо выбрать в списке доступных сетей Moscow_WiFi_Free, после чего этого открыть браузер и пройти идентификацию с помощью аккаунта на mos.ru или СМС.

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