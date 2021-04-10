Собянин открыл после реконструкции электродепо "Сокол"

Многие процессы теперь автоматизированы

В Москве завершили реконструкцию одного из старейших электродепо метрополитена - "Сокол". Сейчас это современный цех по эксплуатации и ремонту подвижного состава. После модернизации значительно выросли производственные мощности, теперь там смогут обслуживать в два раза больше поездов. Итоги работ оценил мэр Сергей Собянин, сообщает "ТВ Центр".

В нескольких метрах от Ленинградского шоссе - сердце Замоскворецкой линии - электродепо "Сокол". После реконструкции технический осмотр всех 79 составов зелёной ветки перед выходом на линию будет проходить непосредственно здесь. Раньше для этого задействовали пункты в оборотных тупиках, что создавало трудности.

"Применена новая технология автоматики, телемеханики движения поездов. Она реализована на микропроцессорной технике. Это ускоряет временной промежуток перевода стрелочных переводов. Ну и, соответственно, это удобство и технологичность", - отметил руководитель строительства электродепо "Сокол" Дмитрий Петрушкин.

Реконструкция удвоила мощности электродепо. Канав для отстоя поездов было 24, теперь их 46. А на ночную стоянку смогут заезжать 30 поездов вместо 15-ти. "В процессе реконструкции мы переложили полностью веер парковых путей, реализовали систему дренажных линий. То есть вся влага, которая будет попадать, будет дренироваться. Веер всегда будет сухой", - отметил Петрушкин.

Всё это благодаря пневмообдуву и электрообогреву стрелочных переводов. Зимой работать станет проще - снег не будет скапливаться на путях.

На открытие обновленного депо Замоскворецкой линии приехал Сергей Собянин. Реконструкция депо, как ожидается, приведёт к сокращению себестоимости ремонта вагонов, уменьшит объём ручного труда и потребления электроэнергии.

"Москвичи, наверно, не задумываются, когда заходят утром в помытые, чистые, опрятные вагоны метрополитена, которые всю ночь для них готовят службы в таких депо, проводя текущие ремонтные работы, делая санитарную обработку так, чтобы в течение дня всё это работало, как часы. Но для того, чтобы создать такую службу в таких объёмах, нужны такие гигантские заводы", - сказал мэр.

Он отметил, что за последние было построено и реконструировано 11 таких заводов. На Соколе построен завод по эксплуатации подвижного состава. Вторым этапом будут реконструированы действующие корпуса, которые морально и физически устарели. При этом, несмотря на автоматизацию многих процессов, в электродепо "Сокол" появятся 100 новых рабочих мест.

Екатерина Гоголева, "ТВ Центр".

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