В Москве презентовали книгу для детей о Юрии Гагарине

В её основе - воспоминания Михаила Водопьянова

В преддверии 12 апреля в Москве прошла презентация книги "Юрий Гагарин - космонавт номер один". В её основу легли воспоминания Героя Советского Союза, лётчика Михаила Водопьянова.

Среди гостей церемонии были ветераны Воздушно-космических сил, испытатели авиационной техники и участники движения "Юнармия". Книгу выпустили в рамках серии "Детям - о великих людях России", сообщает "ТВ Центр".

Подросткам представили выдержки из книги. Они узнали о том, как шла подготовка к полёту, с какими проблемами пришлось столкнуться Гагарину и как изменилась его жизнь после возвращения на Землю.

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