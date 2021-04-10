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В Москве презентовали книгу для детей о Юрии Гагарине

15:32
  • суббота
  • 10 апреля 2021

В её основе - воспоминания Михаила Водопьянова

В преддверии 12 апреля в Москве прошла презентация книги "Юрий Гагарин - космонавт номер один". В её основу легли воспоминания Героя Советского Союза, лётчика Михаила Водопьянова.
"Юрий Гагарин" отправился в космос

Среди гостей церемонии были ветераны Воздушно-космических сил, испытатели авиационной техники и участники движения "Юнармия". Книгу выпустили в рамках серии "Детям - о великих людях России", сообщает "ТВ Центр".

Подросткам представили выдержки из книги. Они узнали о том, как шла подготовка к полёту, с какими проблемами пришлось столкнуться Гагарину и как изменилась его жизнь после возвращения на Землю.

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