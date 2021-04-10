В Москве возвели храм в честь 12 апостолов

Он построен в районе Ховрино

В московском районе Ховрино завершается возведение храмового комплекса в честь 12 апостолов. На месте строительства побывал советник мэра и патриарха Владимир Ресин.

Здание выполнено в традициях деревянного зодчества, оно рассчитано на 400 прихожан. Все отделочные работы уже завершены. Иконостас изготовлен из векового дуба, пострадавшего во время урагана на территории Донского монастыря.

В центре храма - установлено большое паникадило, на котором изображены лики 12 апостолов. Сейчас работы ведутся в приходском доме, их планируют закончить в ближайшее время, сообщает "ТВ Центр".

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