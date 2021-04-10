ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В Москве возвели храм в честь 12 апостолов

15:11
  • суббота
  • 10 апреля 2021

Он построен в районе Ховрино

В московском районе Ховрино завершается возведение храмового комплекса в честь 12 апостолов. На месте строительства побывал советник мэра и патриарха Владимир Ресин.
В Москве возводят храм в честь Кирилла и Мефодия

Здание выполнено в традициях деревянного зодчества, оно рассчитано на 400 прихожан. Все отделочные работы уже завершены. Иконостас изготовлен из векового дуба, пострадавшего во время урагана на территории Донского монастыря.

В центре храма - установлено большое паникадило, на котором изображены лики 12 апостолов. Сейчас работы ведутся в приходском доме, их планируют закончить в ближайшее время, сообщает "ТВ Центр". 

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Главное сегодня
Строительство храма
Строительство храма
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.