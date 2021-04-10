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В России скоро появится четвёртая вакцина от коронавируса

14:16
  • суббота
  • 10 апреля 2021

Она разработана в НИИ гриппа

В России скоро появится четвёртая вакцина от коронавируса. Её разрабатывают в НИИ гриппа имени Смородинцева. Об этом сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко. По его словам, институт имеет высокий научный потенциал. Первые результаты работы ожидаются в ближайшее время, сообщает ТАСС.
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В свою очередь директор НИИ Дмитрий Лиознов сообщил, что вакцина произведена на основе вируса гриппа. "Эффект, мы будем надеяться, будет такой же хороший, как и у остальных наших вакцин", - отметил учёный. Клинические испытания препарата начнутся осенью 2021 года, весной 2022 года он будет доступен.

Сейчас в России зарегистрированы три вакцины от коронавируса – "Спутник V", "ЭпиВакКорона" и "КовиВак". Ни одна страна мира не может похвастаться такими научными разработками.  

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