Она разработана в НИИ гриппа

В России скоро появится четвёртая вакцина от коронавируса. Её разрабатывают в НИИ гриппа имени Смородинцева. Об этом сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко. По его словам, институт имеет высокий научный потенциал. Первые результаты работы ожидаются в ближайшее время, сообщает ТАСС.

В свою очередь директор НИИ Дмитрий Лиознов сообщил, что вакцина произведена на основе вируса гриппа. "Эффект, мы будем надеяться, будет такой же хороший, как и у остальных наших вакцин", - отметил учёный. Клинические испытания препарата начнутся осенью 2021 года, весной 2022 года он будет доступен.

Сейчас в России зарегистрированы три вакцины от коронавируса – "Спутник V", "ЭпиВакКорона" и "КовиВак". Ни одна страна мира не может похвастаться такими научными разработками.

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