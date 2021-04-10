Facebook заблокировал видео о полёте Юрия Гагарина

В Роскомнадзоре назвали это цензурой

Facebook заблокировал трансляцию телеканала RT, посвящённую полёту Юрия Гагарина. Руководство соцсети объяснило своё решение нарушением авторских прав.

В свою очередь Роскомнадзор потребовал от Facebook снять ограничения с трансляции, посвященной 60-летию первого полёта человека в космос, сообщается на сайте ведомства. Подобные действия со стороны соцсети нарушают принципы свободного распространения информации и являются актом цензуры, ограничивающим доступ к материалам о достижениях России в космосе, отметили в Роскомнадзоре.

Речь идёт о трансляции, которую RT провёл 9 апреля. В ней приняли участие известные советские и российские космонавты.

В последние месяцы участились случаи блокировки аккаунтов российских СМИ в соцсетях. Недавно Facebook без объяснения причин закрыл доступ к странице агентства Baltnews и заблокировал интервью телеканала RT France с депутатом Европарламента.

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