В Турции разбился автобус с российскими туристами

Пострадали более 20 человек

В турецкой провинции Анталья попал в серьёзное ДТП автобус с российскими туристами. Водитель не справился с управлением на обледенелой дороге, ведущей из Коньи в Аксарай. В результате аварии погибла женщина – гражданка России. Пострадали 26 человек.

Всего в автобусе находились 32 туриста из России. Они купили путёвки у туроператора "Пегас туристик", сообщает ТАСС со ссылкой на российское генконсульство.

На место происшествия срочно выехали два сотрудника посольства России в Анкаре. Дипломаты находятся в постоянном контакте с местными властями.

Ранее Роспотребнадзор предупредил российских туристов об опасности поездок в Турцию из-за ухудшающейся эпидемиологической обстановки. В стране стремительно растёт число заболевших COVID-19, сообщает "ТВ Центр".

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