Мошенники похитили у дочери Валерия Чкалова 23 миллиона рублей

Злоумышленников ищут

Мошенники похитили у дочери прославленного лётчика Валерия Чкалова 23 миллиона рублей. В полицию обратилась внучка Ольги Чкаловой.

Следователи возбудили уголовное дело о мошенничестве после хищения у пенсионерки, сообщила ТАСС официальный представитель МВД России Ирина Волк. Источники агентства уточнили, что речь идёт о преступлении, совершённом в отношении дочери Валерия Чкалова.

Сейчас полицейские проводят оперативно-розыскные мероприятия, направленные на розыск и задержание злоумышленников. О характере и способе совершения преступления не сообщается.

Валерий Чкалов стал знаменит после исторического беспосадочного перелёта из Москвы в Ванкувер через Северный полюс в 1937 году на самолёте АНТ-25. В историческом полёте также участвовали Георгий Байдуков и Александр Беляков. Командиром экипажа был Валерий Чкалов.

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