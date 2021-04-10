ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Мошенники похитили у дочери Валерия Чкалова 23 миллиона рублей

17:40
  • суббота
  • 10 апреля 2021

Злоумышленников ищут

Мошенники похитили у дочери прославленного лётчика Валерия Чкалова 23 миллиона рублей. В полицию обратилась внучка Ольги Чкаловой.
Мошенники придумали новый способ обмана россиян

Следователи возбудили уголовное дело о мошенничестве после хищения у пенсионерки, сообщила ТАСС официальный представитель МВД России Ирина Волк. Источники агентства уточнили, что речь идёт о преступлении, совершённом в отношении дочери Валерия Чкалова.

Сейчас полицейские проводят оперативно-розыскные мероприятия, направленные на розыск и задержание злоумышленников. О характере и способе совершения преступления не сообщается.

Валерий Чкалов стал знаменит после исторического беспосадочного перелёта из Москвы в Ванкувер через Северный полюс в 1937 году на самолёте АНТ-25. В историческом полёте также участвовали Георгий Байдуков и Александр Беляков. Командиром экипажа был Валерий Чкалов.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Главное сегодня
Герой Советского Союза Валерий Чкалов
Герой Советского Союза Валерий Чкалов
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.