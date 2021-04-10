Подробности смертельного ДТП с россиянами в Турции

Автобус с туристами вылетел с трассы

В Турции выясняют обстоятельства ДТП с туристическим автобусом, в результате которого погибла россиянка, ещё 26 наших соотечественников получили травмы, трое из них госпитализированы. Как сообщили в генконсульстве России в Анталье, по пути в Каппадокию, автобус съехал в кювет и перевернулся.

По предварительной информации, водитель не справился с управлением в неблагоприятных погодных условиях. Сейчас в том регионе страны, где произошла авария, минус два градуса, дороги обледенели, прошёл снег.

В салоне транспортного средства находились 32 россиянина. Большинству, разбив окна, удалось выбраться самостоятельно. Пострадавших доставили в больницы. Им оказывают всю необходимую помощь, в том числе консульскую. Наши дипломаты уже выехали на место ДТП, рассказал "ТВ Центру" атташе генконсульства России в Анталье Андриан Андрианов.

"К сожалению турецкие власти подтвердили смерть одной из российских туристок 1978 года рождения. Пострадавшие доставлены в ближайшие больницы, им предоставляется экстренная медицинская помощь. Два сотрудника посольства России в Анкаре в экстренном порядке выехали на место происшествия для оказания консульской помощи пострадавшим и для выяснения обстоятельств происшествия", - сообщил дипломат.

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