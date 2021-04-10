В Киеве заговорили о встрече в нормандском формате без участия России

Это может произойти на следующей неделе

В Киеве заявили о подготовке встречи на высшем уровне в нормандском формате без участия России. Она может состояться в течение недели, сообщил в эфире телеканала "Украина-24" советник делегации Киева в контактной группе по Донбассу Алексей Арестович.

По его словам, на Украине не ожидают ничего особенного от встречи советников нормандского формата, запланированной на 14 апреля.

В последние недели обстановка на линии разграничения сторон в Донбассе накалилась. Украина стягивает в регион войска, участились обстрелы со стороны ВСУ. На минувшей неделе в результате удара беспилотника на окраине Донецка погиб ребёнок и была ранена женщина.

До этого в ЛНР сообщили о возобновлении обстрелов со стороны Украины с применением тяжёлой артиллерии. В Москве заявили о поддержке Донбасса в случае развития ситуации по сценарию событий в Сребренице.

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