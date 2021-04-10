ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В Киеве заговорили о встрече в нормандском формате без участия России

17:21
  • суббота
  • 10 апреля 2021

Это может произойти на следующей неделе

В Киеве заявили о подготовке встречи на высшем уровне в нормандском формате без участия России. Она может состояться в течение недели, сообщил в эфире телеканала "Украина-24" советник делегации Киева в контактной группе по Донбассу Алексей Арестович.
Козак: боевые действия в Донбассе станут началом конца Украины

По его словам, на Украине не ожидают ничего особенного от встречи советников нормандского формата, запланированной на 14 апреля.

В последние недели обстановка на линии разграничения сторон в Донбассе накалилась. Украина стягивает в регион войска, участились обстрелы со стороны ВСУ. На минувшей неделе в результате удара беспилотника на окраине Донецка погиб ребёнок и была ранена женщина.

До этого в ЛНР сообщили о возобновлении обстрелов со стороны Украины с применением тяжёлой артиллерии. В Москве заявили о поддержке Донбасса в случае развития ситуации по сценарию событий в Сребренице.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Главное сегодня
Саммит в "нормандском формате" в Париже
Саммит в "нормандском формате" в Париже
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.