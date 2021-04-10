"Я чудом выкарабкался": Пресняков рассказал о борьбе с коронавирусом

Певца спасла его жена

Владимир Пресняков, как и многие другие его коллеги по цеху, переболел коронавирусом. Артист признался, что болезнь протекала тяжело, а от смерти его спасла супруга Наталья Подольская.

В какой-то момент Преснякова даже стали посещать дурные мысли. "Я переболел настолько жёстко, что вышел едва живым. Если бы не Наташа, я не знаю, как бы закончилась моя болезнь. Я бы никогда не поехал в больницу. Но она настояла. Когда приехал в клинику, врачи мне сказали: "Чувачок, положение очень серьёзное!" Я чудом выкарабкался", - рассказал певец в интервью изданию "Собеседник".

Сейчас у Преснякова есть антитела к коронавирусу. Но когда они исчезнут он планирует вакцинироваться.

С начала пандемии в 2020 году коронавирусом переболели многие знаменитости. Среди них – Лев Лещенко, Надежда Бабкина, Анита Цой, Татьяна Васильева, Стас Михайлов, Дарья Мороз. Неделю назад победил болезнь телеведущий Иван Ургант.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram