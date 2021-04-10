Мужчины чаще страдают от последствий коронавируса

Помочь борьбе с пандемией может массовая вакцинация

От последствий коронавируса больше страдают мужчины, чем женщины. Осложнения после болезни вдвое чаще проявлялись у мужчин старше 35 лет, чем у женщин того же возраста. Об этом в эфире телеканала "Россия-24" рассказал министр здравоохранения Михаил Мурашко.

Помимо того, коронавирусная инфекция имеет вдвое больше осложнений, чем сезонный грипп и другие острые респираторные заболевания. Достаточно часто встречаются последствия неврологического плана и, в том числе, из раздела психиатрии.

Мурашко назвал вакцину средством защиты от тяжёлых последствий болезни. "Вакцина - это то, что позволяет избежать такого огромного числа проблем не только на этапе заболевания, но и последствий", - сказал министр.

Сейчас в России зарегистрированы три вакцины от коронавируса – "Спутник V", "ЭпиВакКорона" и "КовиВак". 10 апреля было сделано заявление о скором появлении четвёртого препарата. Его разрабатывают в НИИ гриппа имени Смородинцева.

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