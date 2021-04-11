Московские врачи вылечили ещё 1388 больных COVID-19

В столице продолжается массовая вакцинация

За прошедшие сутки в Москве выздоровели ещё 1 388 человек, у которых был диагностирован коронавирус. Об этом сообщает Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве. Общее число людей, вылечившихся от COVID-19, достигло в столице 960 171.

В России не зарегистрировано ни одной смерти, наступившей вследствие вакцинации. Об этом заявила глава Росздравнадзора Алла Самойлова. По информации врачей, наблюдающих за привившимися гражданами, частота нежелательных реакций после вакцинации составляет не более 0,1%. По состоянию на начало апреля, в России получили два компонента прививки менее 4% населения.

По данным на 11 апреля, в России диагноз COVID-19 поставлен 4 641 390 пациентам, умерли с начала пандемии 102 986 человек. В Москве больных зарегистрировано 1 048 316, в мире более 135 миллионов человек заразились коронавирусом, умерло более 2,9 миллиона человек.

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