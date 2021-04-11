ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Московские врачи вылечили ещё 1388 больных COVID-19

11:13
  • воскресенье
  • 11 апреля 2021

В столице продолжается массовая вакцинация

За прошедшие сутки в Москве выздоровели ещё 1 388 человек, у которых был диагностирован коронавирус. Об этом сообщает Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве. Общее число людей, вылечившихся от COVID-19, достигло в столице 960 171.
Названо число москвичей с иммунитетом к коронавирусу

В России не зарегистрировано ни одной смерти, наступившей вследствие вакцинации. Об этом заявила глава Росздравнадзора Алла Самойлова. По информации врачей, наблюдающих за привившимися гражданами, частота нежелательных реакций после вакцинации составляет не более 0,1%. По состоянию на начало апреля, в России получили два компонента прививки менее 4% населения.

По данным на 11 апреля, в России диагноз COVID-19 поставлен 4 641 390 пациентам, умерли с начала пандемии 102 986 человек. В Москве больных зарегистрировано 1 048 316, в мире более 135 миллионов человек заразились коронавирусом, умерло более 2,9 миллиона человек.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Новости по теме
Эпидемия коронавируса в России
Эпидемия коронавируса в России
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.