В России за сутки выявлено менее 9 тысяч больных коронавирусом

Оперативный штаб может запретить полёты в Турцию

За сутки в России зафиксировано 8 702 случая заражения коронавирусом, всего с февраля 2020 года выявлено 4 641 390 человек с COVID-19, умерло 102 986 больных, сообщается на портале стопкоронавирус.рф. В Москве зарегистрировано 2 090 больных, всего в столице 1 048 316 инфицированных, скончались 17 248 пациентов.

Самое большое число больных в России с начала пандемии зафиксировано 24 декабря 2020 года – 29 935 человек, в тот же день максимум был зарегистрирован в Москве - 8 203 человека.

На этой неделе в Турции резко возросло число выявляемых больных. В связи с этим Оперативный штаб рассматривает вопрос о приостановке полётов в эту страну, а депутат Госдумы Геннадий Онищенко рекомендовал россиянам воздержаться от поездок в Турцию из-за плохой эпидемиологической обстановки. Ранее в Роспотребнадзоре заявляли, что большинство новых штаммов коронавируса завезено в Россию из Турции.

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