Объявлена дата похорон принца Филиппа

Супруг Елизаветы II скончался 9 апреля

Букингемский дворец объявил, что похороны принца Филиппа пройдут 17 апреля в Виндзоре. В Великобритании объявлен восьмидневный национальный траур до похорон, королевская семья будет соблюдать двухнедельный траур. Такое решение приняла королева Елизавета II.

Супруг королевы скончался накануне, 9 апреля в возрасте 99 лет. Герцог Эдинбургский умер в Виндзорском замке.

В середине февраля принца Филиппа госпитализировали с инфекцией. Позже ему сделали операцию на сердце и в середине марта выписали из больницы.

Принц Филипп родился 10 июня 1921 года в Греции. В 1947 году женился на будущей королеве Елизавете II. В 2017 году герцог прекратил выполнять обязанности члена королевской семьи по состоянию здоровья.

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