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Украина подняла в воздух турецкий беспилотник для выполнения секретного задания

19:36
  • суббота
  • 10 апреля 2021

Bayraktar впервые использовался в районе Донбасса

Украина впервые использовала в Донбассе турецкие беспилотники Bayraktar. 9 апреля дрон пролетел из района Новой Каховки через Херсонскую, Запорожскую, Днепропетровскую и Харьковскую области. Маршрут пролегал в непосредственной близости от линии разграничения в Донбассе.
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Военные не сообщают, какое задание выполнял беспилотник. О полёте Bayraktar проинформировал "Украинский милитарный портал".

В 2019 году Украина закупила несколько турецких беспилотников. Они уже использовались на учениях: в 2020 году дроны отрабатывали задачи над Тендровской косой – полигоном ВМС Украины.

Напомним, что успехи азербайджанской армии в недавнем конфликте в Нагорном Карабахе эксперты связывали с широким применением турецких беспилотников.  

В последние недели ситуация на линии разграничения сторон на юго-востоке Украины обострилась. Украина стягивает в регион войска, участились обстрелы со стороны ВСУ. В Москве заявили о поддержке Донбасса в случае развития ситуации по сценарию событий в Сребренице.

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