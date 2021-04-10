В Минске жёстко отреагировали на провокацию Кравчука

С заявлением выступил глава МИД

Украина не желает выполнять минские соглашения. Такой вывод сделал из недавних высказываний главы украинской делегации на переговорах по Донбассу Леонида Кравчука министр иностранных дел Белоруссии. Владимир Макей жёстко отреагировал на заявление первого президента Украины, который потребовал перенести переговоры из Минска на другую площадку.

"Что касается заявления господина Кравчука, президент Белоруссии много раз говорил, что мы не навязывались в какие-то посредники. Подобного рода вакханалия вокруг этого заявления говорит о нежелании отдельных украинских политиков соблюдать те договорённости, которые были достигнуты в Минске. Не важно, где будут проходить эти заседания", - сказал Макей в интервью телеканалу "Беларусь-1".

На этой неделе Леонид Кравчук предложил перенести переговорный процесс из Белоруссии в Польшу. Он посчитал, что Белоруссия перестала быть демократической страной и к тому же сильно зависит от влияния России. Ранее Кравчук предъявил ультиматум и потребовал исключить из делегации ДНР на переговорах по Донбассу Майю Пирогову.

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