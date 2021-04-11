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На Карибах проснулся древний вулкан (видео)

10:37
  • воскресенье
  • 11 апреля 2021

Люди покидают свои дома

Тысячи людей на Карибах покидают свои дома, там проснулся один из старейших вулканов на планете. Власти Сент-Винсента и Гренадин призывают жителей покинуть так называемую красную зону, это северная часть самого большого острова архипелага.
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Исполин, который спал много лет, начал проявлять активность ещё двое суток назад. 10 апреля местных жителей разбудил громкий шум, а затем они увидели огромное облако пепла, поднявшееся на высоту около 10 километров, сообщает "ТВ Центр".

Вулканическая пыль засыпала дороги, крыши домов, да и буквально весь живописный остров. Последнее крупное извержение вулкана Суфриер, что переводится как "серная шахта", произошло в 1902 году и унесло жизни тысячи человек.    

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