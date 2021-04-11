На Карибах проснулся древний вулкан (видео)

Люди покидают свои дома

Тысячи людей на Карибах покидают свои дома, там проснулся один из старейших вулканов на планете. Власти Сент-Винсента и Гренадин призывают жителей покинуть так называемую красную зону, это северная часть самого большого острова архипелага.

Исполин, который спал много лет, начал проявлять активность ещё двое суток назад. 10 апреля местных жителей разбудил громкий шум, а затем они увидели огромное облако пепла, поднявшееся на высоту около 10 километров, сообщает "ТВ Центр".

Вулканическая пыль засыпала дороги, крыши домов, да и буквально весь живописный остров. Последнее крупное извержение вулкана Суфриер, что переводится как "серная шахта", произошло в 1902 году и унесло жизни тысячи человек.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram