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Европейский депутат требует отключить Россию от SWIFT

10:18
  • воскресенье
  • 11 апреля 2021

Он призвал США ужесточить санкции

В Европе продолжают звучать громкие заявления в адрес России. На этот раз депутат Европарламента Манфред Вебер предложил отключить Россию от международной платёжной системы SWIFT в случае ухудшения обстановки в Донбассе.
МИД допустил создание в России альтернативы SWIFT

Европа и США должны ужесточить санкции против России, считает парламентарий. В интервью медиагруппе Funke он утверждал, что Москва продолжает курс опасных провокаций. Веберу не понравились перемещения российских войск по собственной территории.

Ранее в США и Европе уже звучали подобные заявления. Кто-то даже говорил о российской агрессии против Украины. Все сомнения развеял пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он отметил, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на своё усмотрение, а её действия не угрожали ни одной стране мира.

Между тем в последние недели обстановка на линии разграничения сторон на юго-востоке Украины серьёзно обострилась. ВСУ стягивают в регион войска, участились обстрелы территорий непризнанных республик. В Москве заявили о поддержке Донбасса в случае развития ситуации по сценарию событий в Сребренице.

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