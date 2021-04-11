Вирус не отступает: Европа бунтует из-за масштабных ограничений

Акции протеста проходят во многих странах

В европейских странах из-за дефицита вакцин и жёстких ограничений жители продолжают выходить на массовые акции, причем без масок и не соблюдая социальную дистанцию, тем самым лишь усугубляя ситуацию. Власти из-за этого продлевают действие ограничений, а жители в ответ - снова готовятся к протестам.

В Румынии, что ни уикенд, то акция протеста. Участники - всё те же, картинка тоже особо не меняется. Без масок, не соблюдая социальную дистанцию, манифестанты ругают правительство за неправильную, с их точки, борьбу с коронавирусом, сообщает "ТВ Центр".

Каким образом количество заражений может уменьшаться, если граждане сами саботируют санитарно-эпидемические требования, протестующие не уточняют. Число заболевших превысило миллион. С конца марта в Румынии, в зависимости от района, ввели ограничения на выход из дома и время работы магазинов, школы перевели на онлайн-режим.

Во Франции и вовсе закрыто буквально всё - рестораны, бары, театры, магазины, не торгующие товарами первой необходимости, действует комендантский час. Число случаев заражения коронавирусом в стране - свыше пяти миллионов. Вакцинацию в республике неоднократно и откровенно называли провальной. Не исключено, что поэтому в ход активно пустили даже британско-шведский препарат AstraZeneca, с которым многие европейские государства осторожничают из-за многочисленных случаев побочных явлений.

При этом на Западе при острой нехватке препаратов для иммунизации, продолжается дискредитация российского "Спутника V", эффективность и безопасность которого признаны международным научным сообществом. Европейский регулятор, несмотря на многочисленные просьбы отдельных государств Старого Света, до сих пор так и не одобрил нашу разработку. Евробюрократы делают скептические информационные вбросы: мол, "Спутник", если и долетит, то слишком поздно и уже никому не поможет.

Между тем, производство "Спутника V" уже разворачивается сразу в нескольких странах: Южная Корея, Индия, Бразилия, Белоруссия, Казахстан, Сербия. В Бразилии уже выпустили пилотную партию.

А в самой России вакцинация действительно стала массовой и масштабной. В регионах организована не хуже, чем в столице. За иммунитетом от коронавируса можно прийти даже в торговый центр. Предположительно защита от коронавируса после вакцинации сохраняется около двух лет. Однако, разработчики не исключают и пожизненного иммунитета. В стране зарегистрированы три вакцины. Таким образом, медики могут подобрать наиболее подходящий конкретному пациенту вариант.

Лилия Акиньшина, "ТВ Центр".

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