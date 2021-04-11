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Спасатели и военные вышли на борьбу с паводком в России

12:22
  • воскресенье
  • 11 апреля 2021

Вода поднимается

К пику паводка готовятся в российских регионах. Резко ухудшилась обстановка в Алтайском крае, там оказалось под водой более сотни дачных участков в 15 населённых пунктах. МЧС наращивает группировку в регионе. В край направлены спасатели из Новосибирской области. Обстановку постоянно контролируют с воздуха с помощью беспилотников.
Основной вид транспорта - лодка: Подмосковье переживает сильный паводок

Почти на метр за сутки поднялся уровень воды в реках Оренбуржья. Ограничено движение на десятках дорог, для проезда закрыты почти 20 мостов, сообщает "ТВ Центр".

В Башкирии улицы нескольких городов и посёлков подтоплены. К некоторым из них из-за воды не проехать. Спасатели организовали лодочные переправы и даже задействовали БТР. Всего в опасной зоне - более двухсот населённых пунктов.

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