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В частях ПВО России отмечают профессиональный праздник

13:25
  • воскресенье
  • 11 апреля 2021

Специалисты остаются на боевом дежурстве

На страже мирного неба.11 апреля в России профессиональный праздник отмечают войска противовоздушной обороны. По всей стране в частях и соединениях проходят торжественные мероприятия.  
Российская ПВО отразила атаку на авиабазу Хмеймим в Сирии

Но даже в этот день специалисты остаются на боевом дежурстве, защищая важнейшие объекты страны. Для повышения мастерства военнослужащие регулярно принимают участие в учениях.

Как сообщили в Минобороны, в преддверии праздника зенитный ракетный полк 1-ой армии ПВО особого назначения отразил атаку условного противника. Бойцы радиолокационной разведки обнаружили воздушные цели, после чего комплексы С-400 произвели успешные электронные пуски, сообщает "ТВ Центр".

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