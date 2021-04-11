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Собянин рассказал о второй волне реновации в Москве

10:45
  • воскресенье
  • 11 апреля 2021

Она будет масштабнее первой

Второй этап реновации жилья в Москве будет масштабнее первого. Об этом в эфире телеканала "Россия-1" заявил мэр Сергей Собянин. "Когда первая часть горожан переселится по программе реновации в стартовые дома и рядом будут снесены старые дома, там будет на этих площадках уже вторая волна, которая будет гораздо ещё круче и больше, чем первая", - сказал он.
Собянин включил в Программу реновации 12 новых стартовых площадок

Реновация идёт сейчас на 500 площадках в Москве. В масштабную программу включены более пяти тысяч домов, построенных в 60-70-е годы. В них проживают порядка миллиона человек.

Московская программа реновации стартовала в 2017 году. Несмотря на пандемию коронавируса, график переселения в новые дома не изменится. Ранее на законодательном уровне обсуждался вопрос об использовании столичного опыта реновации в регионах.

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