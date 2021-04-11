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В Белом доме объявился журналист-самозванец

13:20
  • воскресенье
  • 11 апреля 2021

Он сумел пообщаться с первой леди

В США разгорается новый скандал вокруг Белого дома. В пресс-пуле американского президента объявился журналист-самозванец, который несколько месяцев виртуозно дурачил чиновников администрации.

Лжерепортёру удалось пообщаться с первой леди и узнать личную информацию ближайшего окружения главы государства. Кто скрывается за маской таинственного борца за правду - пытался понять Павел Прокопенко (смотрите видео).

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