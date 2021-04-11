Школьники из регионов приехали в Москву на Космический фестиваль

Для них подготовили увлекательную программу

В преддверии 12 апреля в Москве прошёл Космический фестиваль. В нём приняли участие почти двести школьников со всей страны. Для них подготовили тематические экскурсии, интеллектуальные игры и научные шоу, сообщает "ТВ Центр".

Ребята побывали в павильоне "Космос" на ВДНХ, где увидели уникальные образцы авиационной техники. После экскурсии по главной выставке страны школьники отправились на прогулку по Звёздному городку, где не только пообщались с космонавтами, но и, благодаря технологиям виртуальной реальности, побывали в открытом космосе.

Заместитель министра просвещения Денис Грибов выразил надежду на то, что многие из школьников, принявшие участие в фестивале, станут в будущем большими профессионалами - инженерами, конструкторами, учёными и даже космонавтами.

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