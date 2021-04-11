"Совет матерей" устроил для детей космическое шоу

К ребятам пришёл космонавт Романенко

В Москве прошло праздничное мероприятие для многодетных матерей, приуроченное ко Дню космонавтики. Общероссийская общественная организация “Совет матерей” организовала развлекательное “космическое шоу”, сообщает "ТВ Центр".

Для детей приготовили мастер-классы и подарки. Одним из гостей мероприятия стал лётчик-космонавт, Герой России Роман Романенко. Он рассказал ребятам об истории и значении Всемирного дня авиации и космонавтики, поделился воспоминаниями о выходе в открытый космос, а также о том, что чувствует человек, вернувшись на Землю после нескольких месяцев в невесомости.

Организаторы уверены - праздник поможет детям стать на шаг ближе к мечте о космосе. "Вероятно перед кем-то это откроет новые горизонты, у ребёнка появится мечта. Кто-то их них, может быть, захочет строить ракеты, либо решит сам стать космонавтом. А наша задача исполнять детские мечты", - отметила глава правления общественной организации "Совет матерей" Татьяна Буцкая.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram