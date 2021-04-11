На секретном ядерном объекте в Иране произошёл непонятный инцидент

Подробности власти скрывают
На секретном ядерном объекте в Иране произошёл инцидент, подробности которого власти скрывают. ЧП зафиксировано в Натанзе, речь идёт о проблемах в системе распределения энергии. Больше о происшествии ничего не сообщается.
Агентство Fars со ссылкой на Организацию по атомной энергии Ирана передаёт, что пострадавших на закрытом объекте нет.
На этой неделе в Натанзе был открыт цех по производству усовершенствованных центрифуг. Тогда же начались испытания и газификация центрифуг нового поколения. Не исключено, что инцидент связан с запуском нового оборудования.
Против Ирана несколько лет действуют международные санкции в связи с его ядерной программой. 10 апреля в США заявили, что готовы отменить часть ограничений. В 2018 году при президенте Дональде Трампе Вашингтон вышел их сделки с Тегераном, после чего Иран отказался выполнять её условия.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram