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На секретном ядерном объекте в Иране произошёл непонятный инцидент

12:05
  • воскресенье
  • 11 апреля 2021

Подробности власти скрывают

На секретном ядерном объекте в Иране произошёл инцидент, подробности которого власти скрывают. ЧП зафиксировано в Натанзе, речь идёт о проблемах в системе распределения энергии. Больше о происшествии ничего не сообщается.
Иран начал испытания центрифуги новейшего поколения

Агентство Fars со ссылкой на Организацию по атомной энергии Ирана передаёт, что пострадавших на закрытом объекте нет.

На этой неделе в Натанзе был открыт цех по производству усовершенствованных центрифуг. Тогда же начались испытания и газификация центрифуг нового поколения. Не исключено, что инцидент связан с запуском нового оборудования.

Против Ирана несколько лет действуют международные санкции в связи с его ядерной программой. 10 апреля в США заявили, что готовы отменить часть ограничений. В 2018 году при президенте Дональде Трампе Вашингтон вышел их сделки с Тегераном, после чего Иран отказался выполнять её условия.

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