Участок Люблинско-Дмитровской линии закроют на три недели

Это необходимо для прокладки БКЛ

С 1 по 23 мая закрывается участок Люблинско-Дмитровской линиии московского метро между станциями "Дубровка" и "Волжская". Это необходимо для безопасных работ по прокладке тоннеля Большой кольцевой линии.

В зоне проходки тоннеля очень сложная геология, поэтому строителям понадобится больше времени, чем обычно, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

На время закрытия станций традиционно будут запущены компенсационные автобусы. Кроме того, власти разрабатывают несколько альтернативных схем движения. Транспортники обещают минимизировать неудобства от временных ограничений, но при этом подбирать наиболее удобный маршрут с учётом затруднения движения в районах закрытых станций.

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