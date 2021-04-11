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В России началась подготовка к пожароопасному сезону

12:32
  • воскресенье
  • 11 апреля 2021

Спасатели проводят беседы с жителями

В российских регионах сотрудники МЧС проводят профилактические мероприятия по предупреждению природных пожаров. В Тверской области организованы рейды в населённых пунктах: людям напоминают об опасности разведения огня на дачных участках. 
Два крупных лесных пожара тушат под Якутском

Особый противопожарный режим введён в нескольких районах Забайкалья. Спасатели вместе с волонтёрами на внедорожниках патрулируют леса, сообщает "ТВ Центр".

Масштабные учения прошли в Красноярском крае. Сотрудники МЧС и Авиалесоохраны с привлечением наземной техники и авиации ликвидировали условный природный пожар.

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