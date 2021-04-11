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Собянин пригласил москвичей принять участие в городском субботнике 24 апреля

13:37
  • воскресенье
  • 11 апреля 2021

Город надо привести в порядок после зимы

Сергей Собянин пригласил москвичей принять участие в едином городском субботнике. Он намечен на 24 апреля.
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После зимы всё нуждается в генеральной уборке и приведении в нормальное состояние, отметил мэр в интервью телеканалу "Россия-1". Закончить масштабную работу предстоит до 1 мая.

"Мы надеемся на помощь горожан, 24 апреля будет единый городской субботник, так что, пожалуйста, можно всем поучаствовать", – сказал Собянин.

1 апреля в столице начался месячник по благоустройству. Это традиционные работы, которые город проводит после зимы. В этом году она была снежная и долгая. Предстоит привести в порядок дворы и подъезды, дороги и связанные с ними территории, убраться в парках и общественных пространствах.

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