Собянин пригласил москвичей принять участие в городском субботнике 24 апреля

Город надо привести в порядок после зимы

Сергей Собянин пригласил москвичей принять участие в едином городском субботнике. Он намечен на 24 апреля.

После зимы всё нуждается в генеральной уборке и приведении в нормальное состояние, отметил мэр в интервью телеканалу "Россия-1". Закончить масштабную работу предстоит до 1 мая.

"Мы надеемся на помощь горожан, 24 апреля будет единый городской субботник, так что, пожалуйста, можно всем поучаствовать", – сказал Собянин.

1 апреля в столице начался месячник по благоустройству. Это традиционные работы, которые город проводит после зимы. В этом году она была снежная и долгая. Предстоит привести в порядок дворы и подъезды, дороги и связанные с ними территории, убраться в парках и общественных пространствах.

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