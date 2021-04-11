После семилетней паузы кинотеатр "Художественный" получил новую жизнь

Архитектор рассказал о деталях реставрации

В Москве после реставрации открылся "Художественный электро-театр", именно так кинотеатр "Художественный" назывался раньше. Долгая кропотливая работа архитекторов, инженеров и рабочих шла семь лет. На этой неделе в кинотеатре показали фильмы, номинированные на "Оскар" и несколько других кинокартин, сообщается на сайте mos.ru.

Реставрационные работы проводили специалисты нескольких архитектурных бюро. Они воссоздали задумки Фёдора Шехтеля, по проекту которого здание перестраивали в 1912–1913 годах. Новый "Художественный" стал не ремейком старого, а его логичным продолжением с барельефами в античном стиле и конями, мчащими колесницу с богом солнца Гелиосом.

"Фасадные барельефы воссоздали из гипса, а не из полиуретана, который прочнее, потому что Шехтель использовал именно гипс. Даже кирпич клали на раствор, максимально похожий по составу на тот, что существовал в ту эпоху", - рассказал главный инженер проекта реставрации, руководитель архитектурной мастерской "Фаросъ" Денис Писарев.

На исходном чертеже Шехтеля в кинотеатре был фонтан. Во время реставрации под полом нашли основание для него и придумали свою оригинальную инсталляцию на тему воды, поделился тайнами реставрации Денис Писарев.

Также удалось реализовать ещё одну идею архитектора – оранжерею, которая была уничтожена в советское время. По словам Писарева, современный интерьер кинотеатра наполнен идеями Шехтеля.

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